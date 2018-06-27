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В Подмосковье устроились работать тысячи врачей
27 июня 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
За последние пять лет в подмосковные клиники пришли работать не менее пяти тысяч врачей. И уже на данный момент в регионе работают 24 тысячи врачей и более 51 тысячи сотрудников среднего медицинского персонала.
В текущем году особое внимание уделяется вопросу привлечения на работу в Подмосковье специалистов первичного звена. В частности, в области не хватает примерно одной тысячи участковых терапевтов и педиатров, сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Отметим, что в планах — привлечение порядка четырехсот таких профессионалов, а также около сотни врачей общей практики. За два года дефицит медиков планируется закрыть.
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