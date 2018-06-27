В Подмосковье устроились работать тысячи врачей

За последние пять лет в подмосковные клиники пришли работать не менее пяти тысяч врачей. И уже на данный момент в регионе работают 24 тысячи врачей и более 51 тысячи сотрудников среднего медицинского персонала.

В текущем году особое внимание уделяется вопросу привлечения на работу в Подмосковье специалистов первичного звена. В частности, в области не хватает примерно одной тысячи участковых терапевтов и педиатров, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Отметим, что в планах — привлечение порядка четырехсот таких профессионалов, а также около сотни врачей общей практики. За два года дефицит медиков планируется закрыть.