Работодатели переводят сотрудников на «удаленку»

Современный технологический прогресс позволил работодателям переводить часть сотрудников на режим домашней работы. Учитывая, как все новшества внедряются в рабочую среду, этот процесс затягивается.

Сегодня, чтобы провести планерку, достаточно организовать видеосвязь. Сделать важное объявление можно в общем чате в мессенджере. Обсудить рабочие моменты и отправить документы – с помощью телефона и электронной почты. Все эти средства коммуникации успешно используют компании, решившие перейти на режим home office. Это позволяет им оптимизировать труд персонала и сократить издержки, передает сайт Подмосковье сегодня.

Такой формат позволяет снизить накладные расходы: траты на аренду помещений, оборудование, транспорт, оснащение рабочих мест. Кроме того, благодаря интернет-технологиям работодатель может контролировать исполнение поставленной задачи и производить оплату по конечному результату.

Чаще всего из дома работают специалисты IT-сферы, SMM-менеджеры, копирайтеры, контент-менеджеры, операторы call-центров, маркетологи и дизайнеры.

Однако считается, что дистанционная работа расхолаживает персонал. Не общаясь с сотрудником лично, сложно его мотивировать. Но в целом все подобные моменты сугубо индивидуальны.

Развитие формата home office сдерживает угроза корпоративной безопасности. Особенно это касается банков и других закрытых бизнес-структур, которые рискуют конфиденциальными данными и коммерческой тайной. Такой вариант развития событий возможен, если отдать на «удаленку» ключевые функции. Единственный выход – правильно распределить обязанности между сотрудниками, обезопасив компанию от возможного ущерба.