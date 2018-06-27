Футбольные болельщики выбрали метро

Заграничные болельщики, которые приехали на чемпионат мира по футболу в Москву, в восторге от метро. Для большинства заграничных туристов именно оно стало основным средством передвижения по столице.

Самым активным и популярным транспортом у болельщиков чемпионата мира на сегодня является Московский метрополитен, пассажиропоток вырос на 2,6 миллиона, или на 3,2% относительно такого же показателя прошлого года. С 14 июня - дня открытия турнира - столичным метро воспользовались 82,4 миллионов пассажиров, сообщает сайт News.ru слова эксперта.

Увеличение численности пассажиров не стало проблемой для столичной транспортной системы и после очередного матча в Москве увеличивается скорость перевозки болельщиков, они быстрее покидают территорию стадионов.

Стоит отметить, что ранее на столичных дорогах стали внедрять новый стандарт организации выделенных полос. Он позволит вдвое увеличить скорость движения общественного транспорта.