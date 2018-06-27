Контролирующий орган по ремонту дорог появится в Иркутске

В следующем году в Иркутске появится учреждение по контролю качества ремонта дорог. Пока что все находится на этапе переговоров, а процесс создания подобного органа разделен на несколько частей.

В 2017 году стоимость услуг этих двух компаний составила для городского бюджета 7,2 миллионов рублей, в 2018 – около 5 миллионов. Между тем создание муниципальной службы, контролирующей качество ремонта дорог, обойдется в 60 миллионов рублей, отмечает сайт Телеинформ слова чиновников.

Такую сумму депутаты единогласно признали слишком большой, хотя сам факт создания организации возражений практически не вызвал. Однако необходимо создать контролирующий орган, у которого есть своя лаборатория.

Стоит отметить, что надо проработать, чем будет заниматься новый орган. Предполагается круглогодичная занятость специалистов – помимо сезонных «полевых» проверок в период ремонта дорог запланирован контроль проектирования строительных работ.