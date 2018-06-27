На новый год старые телевизоры перестанут работать

Уже с 1 января 2019 года телевидение в России полностью изменит свой формат и старые телевизоры перестанут работать. Все телевизионное вещание переходит в новый цифровой формат и антенны станут бесполезны.

Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки. Владельцы старых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019-го, потеряют возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм, отмечает сайт Ридус.

На помощь телевещателям должны прийти производители телеприемников. Поставка в торговые сети аналоговых телевизоров должна полностью прекратиться, и им на смену должны прийти исключительно телевизоры с плоским экраном, а также конверторы сигнала, которые позволят не сдавать «ящики» в утиль.

При этом уже довольно давно все крупные телевещатели ведут эфир в двух форматах параллельно: в аналоговом и цифровом. Поэтому для них перейти с одного формата на другой означает просто отключить одну из этих „кнопок“,

Сейчас цифровые приставки продаются по цене от 600 рублей, поэтому даже для самых небогатых владельцев «ящиков» перейти на современный формат не будет разорительно.

Отметим, что даже если владельцы «антикварных» телеприемников не хотят избавляться от них из ностальгических чувств, с 1 января будущего года они без любимых передач не останутся: даже самый ретротелевизор можно подключить к техническому прогрессу с помощью вышеупомянутых ресиверов.