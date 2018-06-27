Бывшие украинские военные, проживающие в Крыму, получат жилье

Крымские депутаты сразу в двух чтениях приняли закон, который наделяет органы местного самоуправления полномочиями по выдаче жилья бывшим украинским военным, пишут "Аргументы недели-Крым".

Соответствующий документ был принят сегодня на сессии Государственного совета РК.

Как сообщил спикер парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ, обеспечение жилье будет проходить в несколько этапов: органам местного самоуправления нужно проверить нуждаемость в жилых помещениях, затем признать гражданина либо его семью участниками мероприятий программы, а после этого предоставить единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилья.

Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. На 2018 год запланировано 280 миллионов рублей. Ориентировочное количество граждан данной категории в Крыму – 1225 человек.

Напомним, в марте президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя». Он дает право бывшим украинским военным, постоянно проживающим в Крыму, получить жилье.