В России медведи не только ходят по улицам, но и ездят на эскалаторе

В одном из районов Сочи камеры видеонаблюдения сняли медведя, поднимающегося по эскалатору. Хорошо, что поблизости с хищником людей не оказалось. Да и судя по ролику, медведь еще очень молодой и слишком любопытный.

Местные жители рассказывают, что видят это животное в городе уже не первый раз. В сети гуляют ролики, как косолапый бегает по улицам курортной столицы. Поскольку медведь прокалился на эскалаторе одной из канатных дорог Красной Поляны, пользователи предполагают, что у него была берлога у горы Сахарная Голова, а теперь животное вынужден искать пропитание тут.

Некоторые подписчики пошутили, что косолапый тоже хочет на чемпионат мира по футболу, вот только если бы иностранные болельщики его увидели, нам точно не удалось бы их убедить, но в России медведи по улицам не ходят.