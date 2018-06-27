На АЗС в Крыму автовладельцы выстроились в очередях за газом

Крымские автолюбители продолжают испытывать проблемы с нехваткой топлива. На АЗС республики до сих пор не хватает газа, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как передает корреспондент «Аргументов недели – Крым», на одной из АЗС, что на Керченской трассе, выстроилась большая очередь за этим видом топлива. Автомобилисты стоят по несколько часов ожидании своей порции.

По словам сотрудников АЗС, газ к ним завозят один раз в четыре дня. Топлива катастрофически не хватает, клиентам постоянно приходится отказывать и выслушивать от них жалобы.

По словам некоторых автовладельцев, ситуация с нехваткой газа на АЗС вынуждает многих заправляться бензином, который продолжает расти в цене. Это, уверены, автолюбители, похоже на какой то заговор.

Как писали «АН-Крым», на время Чемпионата мира по футболу, в республике введены ограничения на передвижение вагонов с опасными грузами. Из-за этого и наблюдается дефицит газа на АЗС.

23 июня, на одной из заправок в селе Чистенькое Симферопольского района, также образовалась очередь в несколько десятков машин, хозяева которых хотели заправить свои авто газом. Ждать своей очереди приходилось около полутора часов.