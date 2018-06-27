Дольщики «Академ Риверсайд» получат квартиры в этом году

Оставшиеся семь жилых домов микрорайона «Академ Риверсайд» будут построены в этом году. Такие обязательства успешно выполняет новый застройщик – компания «Магнитострой». Сегодня, 27 июня, с ходом работ лично ознакомился глава региона Борис Дубровский.

Своих квартир здесь ждут 4.5 тысячи дольщиков, при этом те, кто должен был получить квартиры позже, выберут себе жилье пораньше.

- Ситуация с дольщиками в области острая, но контролируемая, – сказал Борис Дубровский. – У всех проблемных застройщиков своя история, но результат один – пострадали люди, они не получили свои квартиры, в которые вложили деньги. Это недопустимо.

До конца этого года новоселье отпразднуют более двух тысяч владельцев квартир, еще порядка 600 получат квартиры раньше запланированного. Борис Дубровский добавил, что «Академ» демонстрирует хороший пример комплексного решения вопроса.

- Еще одна хорошая новость для дольщиков «Академа» – они смогут отправить детей в садик по проспекту Победы, 358 в, его реконструкция проводится за счет бюджета города и области, - уточнил гендиректор компании-застройщика Олег Лакницкий. - На эти цели глава региона выделил 19 миллионов рублей. Свой детский сад появится в микрорайоне в следующем году.