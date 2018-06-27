Владимир Путин рассказал о самой крутой для себя награде
27 июня 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
27 июня президент России Владимир путин вручил государственные награды деятелям науки и культуры, спортсменам и космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.
В числе награжденных – пианист Денис Мацуев, артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш, хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Сергей Безруков, путешественник Федор Конюхов и другие известные деятели различных сфер.
Во время торжественной церемонии президент России заявил, что лично для него самая крутая награда – это голоса россиян, отданные за его кандидатуру на выборах главы государства.
«Меня награждают тем, что голосуют за меня. Круче награды нет», - цитирует Владимира Путина RT.
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