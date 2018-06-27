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Владимир Бурматов заставил подрядчиков переделать капремонт
27 июня 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Прошлым летом подрядчики, которые должны были провести ремонт фасада у дома №12 по улице Коммунаров, нашли несоответствие в смете. Оказалось, что стены разрушены гораздо больше, и для нормального ремонта не хватает порядка миллиона рублей. Жителям предложили выплатить недостающую сумму из своего кармана, и они обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.
Парламентарий лично приехал на объект и пригласил работников Фонда капремонта. Они увеличили смету, что стало своего рода прецедентом. на днях депутат Госдумы прибыл на объект вновь, чтобы оценить уже проведенные работы.
- Каждый второй случай некачественного капремонта связан с неправильно составленной проектно-сметной документацией, - сказал парламентарий. - Часто она составляется «на коленке», без выезда на место, и поэтому не может учитывать особенностей ремонта на конкретном доме. Дом на улице Коммунаров - это один из тех случаев, когда нам удалось изменить смету и увеличить расчетную стоимость работ.
С января текущего года на горячую линию по капремонту к депутату поступило уже порядка тысячи жалоб жителей региона.
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