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Медики назвали профессию, представительницы которой чаще других болеют раком
27 июня 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
В результате многолетних обследований ученые Гарвардского университета в Бостоне пришли к неожиданному выводу, профессия бортпроводника очень опасна, ее представители чаще других болеют раком.
Стюардессы, которые проводят в воздухе значительную часть жизни, рискуют заболеть онкологическими заболеваниями на 15 % чаще, чем их сверстницы других профессий, работающих на земле. Чаще всего стюардессы болеют раком кожи. Заболевание меланомой у бортпроводниц превышает среднестатистические показатели в 4 раза.
Пока не известно, какой именно фактор провоцирует развитие раковых клеток у представительниц профессии, но считается, что неблагоприятных факторов в работе летного состава не мало. К ним относятся космическое ионизирующее излучение на высоте полета, нарушение жизненного ритма из-за работы в ночную смену, нерегулярные графики, частое пересечение часовых поясов и плохое качество воздуха в салоне.
Кстати, ученые проверили и мужчин-бортпроводников, которых, конечно, на порядок меньше. Поразительно, но у них рак кожи встречался гораздо реже, а сама болезнь протекала не так агрессивно, как у женщин. Видимо все вышеперечисленные факторы гораздо более пагубно воздействуют на женский организм, нежели на здоровье представителей сильного пола, пишет американский журнал Environmental Health.
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