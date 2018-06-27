В поликлинике облбольницы Челябинска смогут принимать тысячу пациентов в день

Благодаря модернизации и перестройке здания старой поликлиники облбольницы Челябинска, которое было построено в середине прошлого века, врачи смогут принимать порядка тысяч пациентов в день. Удвоить площади и число специалистов позволили 160 миллионов рублей, которые были выделены по решению губернатора региона Бориса Дубровского.

Сегодня, 27 июня, глава региона лично осмотрел реконструированное здание и отметил, что за несколько лет на Южном Урале введено в эксплуатацию или реконструировано сразу несколько знаковых объектов, в том числе и эта поликлиника. Здесь появился теплый переход в соседнее административное здание и большой пристрой, а также лифт.

- Очень важно, чтобы медицинские услуги здесь оказывались на самом современном качественном уровне, а посетителям было удобно и комфортно, - добавил глава региона.