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В поликлинике облбольницы Челябинска смогут принимать тысячу пациентов в день

27 июня 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В поликлинике облбольницы Челябинска смогут принимать тысячу пациентов в день

Благодаря модернизации и перестройке здания старой поликлиники облбольницы Челябинска, которое было построено в середине прошлого века, врачи смогут принимать порядка тысяч пациентов в день. Удвоить площади и число специалистов позволили 160 миллионов рублей, которые были выделены по решению губернатора региона Бориса Дубровского.

Сегодня, 27 июня, глава региона лично осмотрел реконструированное здание и отметил, что за несколько лет на Южном Урале введено в эксплуатацию или реконструировано сразу несколько знаковых объектов, в том числе и эта поликлиника. Здесь появился теплый переход в соседнее административное здание и большой пристрой, а также лифт.

- Очень важно, чтобы медицинские услуги здесь оказывались на самом современном качественном уровне, а посетителям было удобно и комфортно, - добавил глава региона.

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В поликлинике облбольницы Челябинска смогут принимать тысячу пациентов в день

В поликлинике облбольницы Челябинска смогут принимать тысячу пациентов в день 14:31

Благодаря модернизации и перестройке здания старой поликлиники облбольницы Челябинска, которое было построено в середине прошлого века, врачи смогут принимать порядка тысяч пациентов в день. Удвоить площади и число специалистов позволили 160 миллионов рублей >>
«Челябэнергосбыт» лишился статуса гарантирующего поставщика электроэнергии

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В минувший понедельник, 25 июня, в Минэнерго России приняли решение о том, что ЧЭС лишается статуса гарантирующего поставщика. Осуществлять эти функции с 1 июля начнет электросетевая компания «МРСК Урала» (которая входит в государственный холдинг «Россети»). Это не отразится на договорах и тарифах для потребителей. >>

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Такие данные предоставили специалисты регионального Минэконома за первый квартал текущего года. Отметим, что в регионе также вырос индекс промпроизводства и зарплата. >>

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В понедельник, 25 июня, глава Южного Урала Борис Дубровский подчеркнул, что на месте запланированных детских садов в новом микрорайоне Парковый-2 недопустимо строить многоквартирные дома. После встречи с инициативными жителями он высказался резко против уплотнительной застройки, причем это касалось всего Челябинска. >>

//Новости МирТесен



Жителям поселка Першино вернули воду после вмешательства Владимира Бурматова

Жителям поселка Першино вернули воду после вмешательства Владимира Бурматова 26.06 11:01

Авария на водоводе месяц назад оставила жителей поселка Першино без воды. Оказалось, что водопровод не был вовремя переда на баланс района, поэтому именно жителям предложили сброситься на ремонт. В ситуацию вмешался депутат Госдумы Владимир Бурматов. >>

В Челябинске ликвидировали еще один сток нечистот 25.06 14:55

Родители и специалисты летних лагерей, расположенных в поселке Каштак, пожаловались депутату Госдумы на ежедневный слив нечистот рядом с их учреждениями. После вмешательства парламентария яму закрыли и слив прекратили. >>

В Курчатовском районе Челябинска зажгли Свечу памяти 25.06 13:58

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби по всей стране зажигают свечи. Всего в рамках всероссийской акции запланировано зажечь 1418 свечей, символизирующих каждый из дней Великой Отечественной войны. Свою свечу зажгли и в Курчатовском районе Челябинска. >>

//Новости Гнездо.ру

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Основной площадкой саммитов в Челябинске предложен "Таганай" 22.06 14:17

Вчера, 21 июня, в столице России состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. Наряду с федеральными чиновниками в обсуждении итогов и планов работы принял активное участие глава региона Борис Дубровский. >>

В администрации Челябинска опровергли информацию об аресте за участие в митингах 22.06 13:45

Сегодня, 22 июня, в отдельных СМИ Челябинской области прозвучала информация, что родителей южноуральских школьников предупреждают об ответственности за участие в митингах против пенсионной реформы. В пресс-службе городской администрации Челябинска подчеркнули, что подобного рода заявления «шиты белыми нитками». >>
Молодежные инициативы обсудили в Таджикистане

Молодежные инициативы обсудили в Таджикистане 22.06 09:57

20 июня в Душанбе состоялась презентация и первое заседание международного дискуссионного клуба «Голос молодежи». >>

//Новости Redtram

Юбилейная, десятая «Сказочная верста» будет установлена в Челябинской области

Юбилейная, десятая «Сказочная верста» будет установлена в Челябинской области 21.06 09:47

Необычный арт-объект, указывающий расстояния до мест рождения сказочных и былинных героев России, откроется 8 июля в сказочной деревне «Горка». Знак появится во владениях царя Семигора - героя уральских легенд и станет десятым подобным знаком, установленным в разных городах России. >>

Центр Челябинска украсят каслинским литьем 21.06 09:11

Губернатор региона Борис Дубровский на совещании по благоустройству Челябинска высказал предложение украсить центр каслинским литьем. >>

Борис Дубровский высказался против уплотнительной застройки Паркового-2 21.06 08:23

Вчера, 20 июня, глава региона Борис Дубровский встретился с жителями одного из новых районов Челябинска и выслушал их опасения по поводу уплотнительной застройки. По итогам общения с челябинцами губернатор решил, что проект застройки и экспертиза будут доработаны, а также будет проведена полная ревизия разрешительной документации. Документ повторно вынесут на публичные слушания. >>

//Новости ADWILE

На Южном Урале почти в два раза выросла доля госконтрактов с малым бизнесом 21.06 07:50

По сравнению с прошлым годом доля госконтрактов с представителями малого бизнеса выросла почти в два раза. напомним, что такое поручение давал губернатор Борис Дубровский. >>
Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости»

Дарина Яранцева рассказала, как делается ток-шоу «Ген молодости» 20.06 14:44

Темы подсказывают сами телезрители, и любой из них может прийти в студию... Знакомьтесь – Дарина Яранцева, ведущая программы «Ген молодости», на 31-м канале. Это одно из немногих ток-шоу, сделанных в Челябинске. Героем передачи может стать каждый, кто молод и кому есть, о чем сказать. >>

РМК вложит миллионы долларов в горнодобывающий сектор Казахстана 20.06 14:32

Более 300 миллионов долларов входит РМК в освоение месторождений Казахстана. Об этом ее представители - ТОО «Актюбинская медная компания» - рассказали в рамках XXV Всемирного горного конгресса, который прошел в Астане. >>
Герман Титов: Работа в «Тракторе» — это серьезная ответственность

Герман Титов: Работа в «Тракторе» — это серьезная ответственность 20.06 14:08

В преддверии сезона главный тренер ХК «Трактор» ответил на вопросы пресс-службы клуба. >>

В центре Челябинска 10 дней стоял фургон с голодным львом 20.06 13:54

Пять животных морили голодом и жаждой практически в центре Челябинска. Два пятиметровых питона, две собаки и лев стали узниками закрытого фургона. Животных не выгуливали. >>
В Челябинске – высокая предпринимательская активность

В Челябинске – высокая предпринимательская активность 20.06 11:10

Вера Софронова, считается одним из лучших челябинских бизнес-адвокатов. Люди охотно обращаются к ней за помощью, зная ее основательность и добросовестность. На ее счету череда успешных и интересных судебных процессов. Она предпочитает сложные, хозяйственные дела. И при этом, похоже, совершенно не боится иметь дело в суде с самыми сильными и опытными противниками. >>

//Новости партнеров

Агрохолдинг «Фермер 74» подключили к источнику надежного электроснабжения 20.06 11:09

Энергетики филиала «Челябэнерго» подключили к источнику надежного питания электроэнергией новую площадку агрохолдинга «Фермер 74», который расположен в Еткульском районе Челябинской области. >>

На Южный Урал переезжают уникальные специалисты 20.06 08:42

По данным Челябинскстата за последние четыре года количество переехавших на Южный Урал иностранцев выросло вдвое, и эта тенденция сохраняется. При этом наш регион привлекает уникальных специалистов. >>

Борис Дубровский поздравил вице-президента ХК «Трактор» с юбилеем 20.06 08:31

Глава Южного Урала Борис Дубровский направил свои теплые и искренние поздравления Сергею Михайловичу Макарову с 60-летием. >>

До конца года ТОСЭР Озерска и Снежинска должны получить по одному резиденту 20.06 08:27

Глава региона Борис Дубровский поручил до конца текущего года получить как минимум по одному резиденту для ТОСЭР двух закрытых городов Южного Урала – Снежинска и Озерска. Об этом он сказал на встрече с руководством «Росатома» и ПО «Маяк». >>
Погорельцам из Еткульского района выплатят единовременное пособие

Погорельцам из Еткульского района выплатят единовременное пособие 19.06 11:40

Трагедия произошла в Еткульском районе Южного Урала – из-за неисправной электропроводке полностью сгорел деревянный дом, в котором жили сразу три поколения семьи Лавровых. >>
Продукция ММЗ вошла в перечень лучших товаров Южного Урала

Продукция ММЗ вошла в перечень лучших товаров Южного Урала 19.06 09:59

На областном конкурсе гражданская продукция ММЗ вошла в двадцатку лучших товаров и рекомендована к показу на федеральном состязании. >>

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