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В поликлинике облбольницы Челябинска смогут принимать тысячу пациентов в день
27 июня 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Благодаря модернизации и перестройке здания старой поликлиники облбольницы Челябинска, которое было построено в середине прошлого века, врачи смогут принимать порядка тысяч пациентов в день. Удвоить площади и число специалистов позволили 160 миллионов рублей, которые были выделены по решению губернатора региона Бориса Дубровского.
Сегодня, 27 июня, глава региона лично осмотрел реконструированное здание и отметил, что за несколько лет на Южном Урале введено в эксплуатацию или реконструировано сразу несколько знаковых объектов, в том числе и эта поликлиника. Здесь появился теплый переход в соседнее административное здание и большой пристрой, а также лифт.
- Очень важно, чтобы медицинские услуги здесь оказывались на самом современном качественном уровне, а посетителям было удобно и комфортно, - добавил глава региона.
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