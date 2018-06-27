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Комфортный бизнес

27 июня 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Комфортный бизнес

20-21 сентября в КТЗ Чемпион состоится крупный налоговый бизнес-форум "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году".

Ведущие:

Владимир Туров (г. Москва) — руководитель юридической компании «Туров и партнеры», практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, построению индивидуальных налоговых схем и оптимизации финансовых потоков. Лично консультирует такие крупные государственные и коммерческие компании как: Государственная корпорация «РосАтом», ФГУП «Рособоронэкспорт», Mitsui и др.

Павел Астахов (г. Москва) — один из самых титулованных и признанных адвокатов страны, с 1991 года занимается юридической практикой. Основатель «Коллегии адвокатов Павла Астахова». Среди его клиентов известные российские и зарубежные миллиардеры, звезды шоу бизнеса, владельцы среднего и крупного бизнеса.

В течение двухдневного «марафона» участники узнают:

- 45 легальных схем снижения НДФЛ и налога на прибыль, актуальных для 2018 года;

- 22 способа законного снижения (полного ухода) страховых взносов;

- схемы законного вывода наличных средств до 30 млн/месяц;

- как избежать постоянных блокировок банковских счетов;

- как избежать «подставы» со стороны контрагента;

- как платить в 3-5 раз меньше налогов с зарплат руководителей;

- как максимально защитить и минимизировать риски первых лиц, бухгалтерии и сотрудников компании. Узнайте подробнее: https://bit.ly/2K5WiVu

Место проведения:

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Конференц-зал комплекса «Чемпион»

Организатор: Business Life

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