В Симферополе за неделю взлетели цены на бензин и дизтопливо

Стоимость бензина и дизельного топлива в Симферополе за неделю выросла. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Крымстата, пишут "Аргументы недели-Крым".

Так, бензин АИ-92 по сравнению с 18 июня вырос на 0,21%, АИ-95 и АИ-95 премиум – на 0,08%, АИ-98 – на 0,45%. За то же время стоимость дизтоплива выросла на 0,21%.

По информации Крымстата, стоимость АИ-92 в Симферополе колеблется от 46,69 до 47,50 рубля за литр, АИ-95 и АИ-95 премиум – от 48,59 до 49,9 рубля за литр, АИ-98 – от 55,89 до 55,99 рубля за литр. Дизельное топливо в столице Крыма стоит от 48,19 до 48,9 рубля за литр.

Весной бензин дорожал и в других регионах России. В целом по стране цены на бензин в апреле по сравнению с мартом выросли на 13%.