Свою поддержку кандидатам в мэры Москвы выразили еще 66 мундепов

В Совете муниципальных образований Москвы состоялась новая встреча муниципальных депутатов с претендентами на пост градоначальника. Число подписей, собранных кандидатами, превысило соответствующий показатель, зафиксированный по итогам предыдущего мероприятия.

Во встрече приняли участие более 300 парламентариев. Поддержку кандидатам решили оказать 66 человек. Как и в прошлый раз, больше всех подписей получил выдвиженец «Справедливой России» Илья Свиридов. В активе кандидата от КПРФ Вадима Кумина – 15 автографов депутатов, у представителя ЛДПР Михаила Дегтярева – 10.

Первое подобное мероприятие состоялось на минувшей неделе. Тогда претенденты на должность мэра Москвы собрали в общей сложности 46 подписей.

Жители столицы проголосуют за нового градоначальника 9 сентября. Действующее законодательство требует от участвующих в выборах кандидатов успешного прохождения муниципального фильтра. Им необходимо предоставить в Мосгоризбирком 110 подписей депутатов. Данную процедуру следует осуществить до 3 июля.