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Свою поддержку кандидатам в мэры Москвы выразили еще 66 мундепов
27 июня 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Совете муниципальных образований Москвы состоялась новая встреча муниципальных депутатов с претендентами на пост градоначальника. Число подписей, собранных кандидатами, превысило соответствующий показатель, зафиксированный по итогам предыдущего мероприятия.
Во встрече приняли участие более 300 парламентариев. Поддержку кандидатам решили оказать 66 человек. Как и в прошлый раз, больше всех подписей получил выдвиженец «Справедливой России» Илья Свиридов. В активе кандидата от КПРФ Вадима Кумина – 15 автографов депутатов, у представителя ЛДПР Михаила Дегтярева – 10.
Первое подобное мероприятие состоялось на минувшей неделе. Тогда претенденты на должность мэра Москвы собрали в общей сложности 46 подписей.
Жители столицы проголосуют за нового градоначальника 9 сентября. Действующее законодательство требует от участвующих в выборах кандидатов успешного прохождения муниципального фильтра. Им необходимо предоставить в Мосгоризбирком 110 подписей депутатов. Данную процедуру следует осуществить до 3 июля.
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