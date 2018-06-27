Гороскоп Павла Глобы на июль для всех знаков зодиака опубликовали в сети

Первый месяц лета подходит к концу, это значит, что настал момент заглянуть в гороскоп на июль, составленный для всех знаков зодиака Павлом Глобой. Что обещают небесные светила любителям астрологии?

Для Овнов июль станет месяцем суеты, бессодержательных встреч и разговоров. Больших успехов в профессиональной сфере не намечается, как, впрочем, и провалов, говорится в гороскопе Глобы.

Непросто в новом календарном периоде придется и Тельцам. Если Вы появились на свет под этим знаком, то готовьтесь к проблемам в семье, которые должны наступить в начале июля. Астролог отмечает, что неприятности спровоцирует проявленная Вами ранее нетерпимость.

Близнецы в июле будут в центре всеобщего внимания. Второй месяц лета обещает выдастся для них очень насыщенным и эмоциональным.









Раков, не склонных трезво оценивать ситуацию и обдумывать принимаемые решения, ждет неспокойное время, предупреждает Павел Глоба. При этом астролог советует людям, родившимся под этим знаком зодиака, полагаться на собственное чутье, чтобы найти выход из трудных ситуаций.

Львы в июле столкнутся с профессиональной конкуренцией, также возможны бурные любовные увлечения. Автор астропрогноза рекомендует представителям знака помнить об осторожности.

Девам в начале месяца следует проявить благоразумность и скромность. Не нужно информировать окружающих о всех своих достижениях, болтливость может Вам навредить.









Новый календарный период подарит Весам прилив сил. Эту энергию лучше всего потратить с пользой для дела, которым Вы занимаетесь, говорится в гороскопе Глобы.

А вот Скорпионам июль принесет очередные жизненные испытания. Так, велика вероятность, что представители знака погрязнут в долгах. Астролог советует положиться в преодолении трудностей на помощь верных друзей и проверенных коллег.

Стрельцам в следующем месяце предстоит плыть по мирному течению рабочего процесса. Обстановка на профессиональном фронте будет спокойной, обещает Павел Глоба.









Козерогам в июле рекомендуется взять отпуск – он обещает быть крайне удачным. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половину.

Водолеев в новом календарном периоде охватит острое желание кардинально изменить свою жизнь. Отказывать себе в этом не нужно. В середине июля Вы можете повстречать интересного человека.

Астролог советует Рыбам посвятить предстоящий месяц творчеству. Июль должен принести с собой невероятное вдохновение, процитировал Павла Глобу сайт god2018dog.ru.