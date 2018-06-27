«Челябэнергосбыт» лишился статуса гарантирующего поставщика электроэнергии

В минувший понедельник, 25 июня, в Минэнерго России приняли решение о том, что ЧЭС лишается статуса гарантирующего поставщика. Осуществлять эти функции с 1 июля начнет электросетевая компания «МРСК Урала» (которая входит в государственный холдинг «Россети»). Это не отразится на договорах и тарифах для потребителей.

Напомним, что специалисты «МРСК Урала» ранее давали подобные прогнозы из-за просрочек по платежам ЧЭС. Как уточнили в пресс-службе «МРСК Урала», за последние 7 лет работники компании взыскивает задолженность только в судебном порядке. Они отмечают, что ЧЭС в том числе игнорировал исполнение протокольных поручений региональной межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платежной дисциплины.

Аналогичная ситуация сложилась в этом году в Хакасии, Волгодонской, Архангельской и Свердловской областях. Специалисты «МРСК Урала» уточняют, что работа будет проделана большая, но рассчитывают на успех.

- Для «МРСК Урала» это не первый опыт, три месяца назад мы проводили подобное мероприятие в Нижнем Тагиле, поэтому технология подхвата функций нам понятна», — уточнил замгендиректора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.

Как рассказал зам гендиректора ОАО «МРСК Урала», директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарев, специалисты не допустят дестабилизации ситуации на розничном рынке электроэнергии. Кроме того, они намерены принять на работу персонал ЧЭС и дать им новые задачи.

Глава Минтарифа региона Татьяна Кучиц подтвердила, что смена компании не отразится на тарифах и качестве обслуживания. Если это будет необходимо, работу проведут с помощью региональных властей и правоохранительных органов.