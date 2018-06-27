Минобороны будет набирать контрактников в научные роты
27 июня 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Научные роты могут начать комплектовать из контрактников, сообщил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны Роман Кордюков.
Это связано, по словам Кордюкова, с тем, что около трети военнослужащих научных рот подписывают с Министерством обороны контракт о дальнейшем прохождении службы. Он также сообщил, что уже в 2018 году в научно-исследовательском кластере военного инновационного технополиса "Эра" начнут функционировать четыре научные роты.
Как ранее сообщалось, Владимир Путин сегодня поставил свою подпись под документом, который регламентирует открытие в России первого военного технополиса. Местом расположения "Эры" выбрана территория в районе города-курорта Анапа.
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