Упрощение в получении гражданства поможет экономике

В ближайшее время рассмотрят проект по упрощенной процедуре предоставления гражданства лицам востребованных профессий, владеющим русским языком. Это необходимо для восстановления экономики.

Здесь, с одной стороны, вопрос гуманитарный — есть люди, которые в силу своего уровня образования, просто не могут находиться в атмосфере национализма или прочих других условий. Поэтому это гуманитарный акт для этих людей, но с другой стороны, это большая поддержка для России. При нынешнем стремлении восстановить многие утраченные в 90-е отрасли промышленности не хватает грамотных специалистов. В технике, медицине, образовании. Так что это для всех хорошо, сообщает сайт НСН слова эксперта.

Дефицита рабочих мест пока нет — ни в медицине, ни в образовании, ни в технических специальностях. Наоборот, есть дефицит работников в этих отраслях. И конкуренцию офисному планктону мигранты создавать не будут.

Стоит отметить, что срок выполнения поручения рассчитан до 20 декабря этого года.