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Людей будут адаптировать к повышению пенсионного возраста
27 июня 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Для того, чтобы адаптировать людей к сложившейся ситуации по пенсионной реформе будет создан специальный фонд для адаптации людей. При этом его могут создать за счет поступлений средств от экспорта нефти и газа.
Эту идею очень хорошо можно реализовать. Государство ворует у людей деньги, миллионы рублей будущих пенсий. Чтобы компенсировать это, создается специальный фонд, в который будут закачены большие деньги. Как тратятся деньги разнообразных негосударственных фондов и так ясно. Так что это способ старых приватизаторов еще раз хорошо положить себе в карман, передает сайт НСН слова чиновника.
Отметим, что ранее Минтруд спрогнозировал рост дефицита Пенсионного фонда России в этом году до 257 млрд рублей.
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