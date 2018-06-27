Людей будут адаптировать к повышению пенсионного возраста

Для того, чтобы адаптировать людей к сложившейся ситуации по пенсионной реформе будет создан специальный фонд для адаптации людей. При этом его могут создать за счет поступлений средств от экспорта нефти и газа.

Эту идею очень хорошо можно реализовать. Государство ворует у людей деньги, миллионы рублей будущих пенсий. Чтобы компенсировать это, создается специальный фонд, в который будут закачены большие деньги. Как тратятся деньги разнообразных негосударственных фондов и так ясно. Так что это способ старых приватизаторов еще раз хорошо положить себе в карман, передает сайт НСН слова чиновника.

Отметим, что ранее Минтруд спрогнозировал рост дефицита Пенсионного фонда России в этом году до 257 млрд рублей.