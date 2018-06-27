Составлены 7 важных советов для болельщиков футбола

Чемпионат мира по футболу - одно из главных событий в России в настоящее время. Матчи мундиаля проходят в 11 российских городах на 12 стадионах. Болельщиками стали все, кто даже никогда не интересовался футболом. Марадона: "Целую всех, спасибо за поддержку"

Что поделать - "магия футбола". На сайте kp.ru опубликованы список из семи советов футбольным болельщикам, составленный "Комсомольской правдой". Мундиаль продолжается месяц. Сотни тысяч болельщиков приехали из разных стран мира.

Самое важное - правильно спланировать время. Не надо забывать, что кроме футбола у вас есть семья и работа. Везет мужчинам, у которых вместе с ними болеют жены и дети.

Футбол - это эмоции. "Гол!", "Штанга", "Дзюба", "Месси", - кричат с трибун и перед телевизорами. Совет - берегите голосовые связки. Можно временно ограничить общение с теми, кого не затянула "магия футбола".

Футбольные фанаты хотят быть в курсе всех игр, а они идут и в Москве, и в Саранске, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде и т.д. Болельщики отслеживают информацию в интернете, иногда - прямо за рулем своего автомобиля. Совет - пересядьте на время мундиаля на общественный транспорт. В метро или на автобусах или маршрутках можно спокойно доехать до места назначения и узнать новости.

Надо иметь ввиду, что погода может меняться. На смену жаре могут прийти грозы. Совет - берите с собой солнцезащитные очки, крем от загара и зонт или дождевик.

Если болельщики смотрят матчи по телевизору, могут устать глаза. В день бывает по несколько игр. Делайте обязательно зарядку для глаз в перерывах между просмотрами игр.

Футбольный марафон длится целый месяц. Болельщики приносят на стадионы флаги, размахивают ими и шарфами. Чтобы руки не уставали, желательно было подкачать их заранее. А сейчас делайте хотя бы утреннюю зарядку.

Некоторые болельщики взяли отпуск на период мундиаля. А у тех, кто работает и "болеет", сейчас двойная нагрузка. Находите время отдыхать, выспаться.

Легендарный футболист Диего Марадона болел вчера на матче Аргентина-Нигерия так, что чуть не довел себя до инфаркта.