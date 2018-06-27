Митинги загнали в жесткие рамки

Проведение митингов признали приоритетными перед ярмарками и другими культурно-массовыми мероприятиями. Однако они должны максимально заранее быть согласованы, утверждены и не мешать пешеходам и движению транспорта.

Проведение культурно-массового мероприятия, ярмарки и иного мероприятия, не относящегося к публичному мероприятию, само по себе не может являться законным основанием для предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, заявленного к проведению в специально отведенном месте, сообщает сайт News.ru.

Отдельное внимание обращено на то, что публичное мероприятие не должно создавать помехи для пешеходов, провоцировать аварии, нарушать требования транспортной безопасности или безопасности дорожного движения.

Стоит отметить, что согласовывать митинг с властями нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории или в помещении.