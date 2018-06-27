Эксперты предсказали, сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста

Аналитики Института демографии ВШЭ подсчитали, что порядка 17,4% мужчин и 6,5% женщин могут не дожить до нового пенсионного возраста в течение предложенного российским правительством переходного периода.

Свои выводы эксперты основывают на базе Human Mortality Database и прогнозе Росстата по средней смертности.

Первыми на пенсию в 65 лет выйдут мужчины, которые родились в 1963 году. Только 82,6% из них, возможно, до неё доживут, сообщает РБК.

Российские женщины живут дольше мужчин (ожидаемая продолжительность жизни — 77 лет против 67, по данным Росстата на 2017 год). Но на пенсию они выходят раньше сильного пола — такой подход сохранится и при повышении пенсионного возраста. Для женщин, родившихся в 1964 году, вероятность дожить до пенсии составляет 98,9%, в 1965 — 97,8%, в 1966 — 97%, для 1971 — 93,5%.

Ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что средняя пенсия в стране должна вырасти до двадцати тысяч рублей через шесть лет.