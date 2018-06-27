ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти €25 тысяч 13 россиянам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил дела 13 россиян, которые были задержаны правоохранительными органами без составления протокола, и обязал Россию выплатить им компенсации, общей суммой в €24,6 тыс.{related_articlrs]

Истцы настаивали на том, что подверглись необоснованному содержанию под стражей, длительность которого превышала нормы, установленные национальным законодательством, передает РИА Новости.

Суд постановил, что российские власти нарушили статью 5 Европейской конвенции по правам человека (о личной свободе и неприкосновенности граждан в контексте возможного лишения свободы в связи с задержанием и заключением под стражу).