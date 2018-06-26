Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о состоянии отрасли и перспективах развития лунной программы. Рогозин был назначен главой "Роскосмоса" месяц назад. Как доложил он главе правительства, сейчас идет работа по оценке экономического состояния отрасли.

Дмитрий Медведев, говоря о ситуации в отрасли, отметил важность восстановления финансовой системы госкорпорации и предприятий. Он подчеркнул, что состояние дел на отдельных предприятиях, входящих в госкорпорацию, так или иначе связанных с космической темой, - это важная и достаточно сложная тема, потому что там ситуация разная, - сообщается на сайте "Роскосмоса". Он призвал не только в нынешней ситуации беречь каждую копейку, но и восстановить полноценное функционирование финансовых элементов этой системы.

По словам нового главы госкорпорации, сейчас работа сконцентрирована "не только на том, чтобы ввести новую команду, вернуть технарей-профессионалов на те направления, которые связаны с проведением технической политики, посмотреть на оптимальную структуру корпорации".

Он отметил, что на данный момент пройден "первый этап формирования госкорпорации, который был связан с тем, чтобы преобразовать многие ФГУПы, например, в акционерные общества как дочерние предприятия Роскосмоса".

Рогозин подчеркнул, что "в целом организация абсолютно жизнеспособна", - сообщает РИА Новости.

Рогозин пригласил Медведева посетить Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами (ЦУП), показать, что уже многое сделано, "в том числе с наметками на предстоящую лунную программу".