В элитном яхт-клубе в Подмосковье обнаружили тело банкира

Стало известно имя мужчины, скончавшегося в каюте яхты в элитном яхт-клубе в подмосковных Мытищах. Тело 54-летнего Сергея Шекланова обнаружили на яхте еще 24 июня. Подробности его смерти появились сегодня. Яхту угнали у жителя Москвы в Подмосковье

По данным источника подмосковной полиции, при первичном осмотре тела полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. В яхт-клубе «Галс» информацию о смерти банкира не комментируют, - передает РБК.

Сергей Шекланов ранее был акционером банка «БТА-Казань», руководил несколькими компаниями. По данным «МК», Шекланов приехал в яхт-клуб в Мытищинском городском округе 23 июня около 16.00. Он добирался до причала на такси. Шекланов встречался на моторной яхте марки «Marquis» со своим другом и знакомыми. После ужина в ресторане компания из восьми человек вернулась на яхту.

Около 23 часов гости покинули яхту. Шекланов остался ночевать в одиночестве. В начале восьмого утра он позвонил знакомому, который ночевал на соседнем борту. Банкир еле слышно пожаловался, что ему плохо. Анатолий прибежал на место и вызвал «скорую». Но медики застали бизнесмена уже мертвым. Смерть наступила до прибытия бригады. Среди вещей Шекланова на яхте оказались лекарства. Вскоре в яхт-клуб приехали мать и дочь умершего. Оказалось, что бизнесмен несколько лет назад был прооперирован (ему удаляли тромб). Мужчине алкоголь был противопоказан.