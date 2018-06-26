В Казани строительный кран упал на многоквартирный жилой дом

В Казани во вторник, 26 июня, строительный кран упал на многоквартирный жилой дом. О пострадавших инфрмации пока не получено. Фото с места происшествия появились в социальных сетях. На место выехала бригада «скорой помощи».



По данным Tatpressa, кран упал на дом № 34. Пресс-секретарь МЧС Татарстана Андрей Родыгин сообщи, что кран упал на уже заселенный дом. Родыгин уточнил, что При падении крана были повреждены два балкона и облицовка дома, - сообщает РБК.

Крановщик самостоятельно выбрался из кабины крана и спустился вниз. Его сейчас осматривают медики. Специалисты МЧС также проверяют помещения здания.