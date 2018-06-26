Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что основная версия причин катастрофы пассажирского самолёта Ан-148 авиакомпании "Саратовские линии" в Подмосковье, произошедшей 11 февраля, подтвердилась. В результате ДТП погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Председатель СКР Александр Бастрыкин сегодня проинспектировал работу следствия на месте авиакатастрофы в Подмосковье. Глава СКР провел оперативное совещание.

Бастрыкин лично обследовал зону крушения самолета. Сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СКР доложили о полученных в ходе следствия данных об обстоятельствах авиакатастрофы. По данным СКР, следователями во взаимодействии с МАК установлена посекундная история полета. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение.

Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа.