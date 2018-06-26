СКР подтвердил основную версию крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний"
26 июня 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что основная версия причин катастрофы пассажирского самолёта Ан-148 авиакомпании "Саратовские линии" в Подмосковье, произошедшей 11 февраля, подтвердилась. В результате ДТП погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Председатель СКР Александр Бастрыкин сегодня проинспектировал работу следствия на месте авиакатастрофы в Подмосковье. Глава СКР провел оперативное совещание.
Бастрыкин лично обследовал зону крушения самолета. Сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СКР доложили о полученных в ходе следствия данных об обстоятельствах авиакатастрофы. По данным СКР, следователями во взаимодействии с МАК установлена посекундная история полета. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение.
Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа.
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