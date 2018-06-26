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В Москве сотни людей выстроились в очередь в Мавзолей Ленина
26 июня 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сотни людей выстроились в очередь в Мавзолей Ленина на Красной площади. Болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, стремятся посетить не только матчи, но и достопримечательности Москвы.
По словам очевидцев, очерель растягивается на несколько метров. Люди приезжают на Красную площадь с раннего утра. Москвичи отмечают, давно таких толп перед Мавзолеем не наблюдалось.
Желающие попасть в Мавзолей Ленина занимают очередь около Никольской башни. Очередь спускается вниз по Кремлевскому проезду, потом разворачивается в обратную сторону до Мавзолея.
Отметим, Красная площадь - главная достопримечательность Москвы - была закрыта до 21 июня, так как там монтировали Парк футбола. Иностранцы составили себе планы, что им успеть за несколько дней посетить в Москве.
Посещают гости столицы Государственный исторический музей на Манежной площади, территорию Кремля, Соборную площадь, Оружейную палату, загадывают желание на нулевом километре.
В четверг, 28 июня, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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