В Москве сотни людей выстроились в очередь в Мавзолей Ленина на Красной площади. Болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, стремятся посетить не только матчи, но и достопримечательности Москвы.

По словам очевидцев, очерель растягивается на несколько метров. Люди приезжают на Красную площадь с раннего утра. Москвичи отмечают, давно таких толп перед Мавзолеем не наблюдалось.

Желающие попасть в Мавзолей Ленина занимают очередь около Никольской башни. Очередь спускается вниз по Кремлевскому проезду, потом разворачивается в обратную сторону до Мавзолея.

Отметим, Красная площадь - главная достопримечательность Москвы - была закрыта до 21 июня, так как там монтировали Парк футбола. Иностранцы составили себе планы, что им успеть за несколько дней посетить в Москве.

Посещают гости столицы Государственный исторический музей на Манежной площади, территорию Кремля, Соборную площадь, Оружейную палату, загадывают желание на нулевом километре.

В четверг, 28 июня, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей.