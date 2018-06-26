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В Турции на территории отеля нашли мертвым 19-летнего парня из России
26 июня 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Молодой человек из Ханты-Мансийска погиб в Турции после падения с крыши отеля в Анталье. 19-летний Антон Ярошин приехал в Турцию с мамой 18 июня. Через несколько дней юноша вечером отправился на дискотеку, а наутро его нашли мертвым возле отеля, сообщает Ura.ru.
Двоюродный брат погибшего рассказал, что Артем вечером ушел на дискотеку. Утром тетя обнаружила, что его в номере нет. Спустилась на улицу и увидела автомобили "скорой помощи". Женщине сказали, что ее сына сбросили с крыши, и он насмерть разбился.
Сегодня женщина вернулась в Ханты-Мансийск. Тело юноши осталось в Турции. Проводится следствие.
В консульстве России в Анталии не сообщили подробности инцидента.
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