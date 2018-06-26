Стало известно, кто погиб в ДТП под Пензой

В Пензенской области в результате ДТП во вторник, 26 июня, погибли четыре человека - сотрудники аппарата администрации Земетчинского района и депутат районного собрания. Администрация Земетчинского района с глубоким прискорбием известила о тяжелой утрате в страшной трагедии. Погибли: руководитель аппарата администрации Земетчинского района Александр Логинов. Ему было 58 лет.

Погиб главный архитектор района Петр Афанасов. Ему было 68 лет. Погибли в ДТП 37-летний водитель администрации Земетчинского района Пензенской области Дмитрий Марутин и главный библиотекарь отдела по работе с детьми центральной библиотеки, депутат Собрания Представителей Земетчинского района 37-летняя Наталья Комарова.

Авария произошла на 565 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. У села Подгорное столкнулись восемь автомобилей. Две машины оказались полностью разбиты.

Администрация Земетчинского района выразила глубокие соболезнования семьям погибших.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, все депутаты выразили соболезнования семьям и близким погибших.