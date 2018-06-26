В небе над Забайкальем зависло черное кольцо

Загадочное черное кольцо, зависшее в небе над Забайкальем, испугало местных жителей и очевидцев. Странное образование по форме и размерам напоминало портал в другое измерение.

Ученые развеяли предположения о пришельцах, пояснив, что это - так называемый дымовой вихрь, который может появиться, например, при использовании пиротехники, передает РЕН ТВ.

Подобное явление ранее наблюдалось в США, Польше, Казахстане, Красноярске и Новосибирске.