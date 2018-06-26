ОАК сообщила о самых востребованных российских боевых самолетах

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) назвала самые востребованные за 2018 год военные самолеты.

По данным ОАК, самым большим успехом на международном рынке будут пользоваться самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130. Корпорация выпустила отчет, согласно которому, в прошлом году заказчики получили от ОАК 94 боевых самолета, - сообщает ТАСС.

Для сравнения, корпорация Boeing (подразделение Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины.

Всего для иностранных и российских заказчиков до 2035 года ОАК планирует произвести 2450 военных самолетов. Возможно, иностранных заказчиков станет больше.