Штаб Собянина собрал около 35 тысяч подписей москвичей

Волонтеры, работающие в избирательном штабе Сергея Собянина, собрали около 35 тысяч подписей москвичей, необходимых для регистрации мэра российской столицы на предстоящих выборах градоначальника. Соответствующую информацию предоставил руководитель штаба Константин Ремчуков.

Ремчуков напомнил, что деятельность по сбору автографов горожан началась 16 июня. По его словам, на сегодняшний момент в распоряжении штаба имеются порядка 35 тысяч проверенных подписей. Данную работу планируется завершить до конца текущей недели.

Жители Москвы проголосуют за нового мэра 9 сентября. Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Чтобы быть зарегистрированным, ему нужно заручиться поддержкой 36 тысяч горожан.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, Собянин должен успешно преодолеть муниципальный фильтр. Как рассказал Константин Ремчуков, по состоянию на вторник собрано 100 из 110 подписей муниципальных депутатов.

Ранее сообщалось, что регионы подключились к организации «дачного» голосования на выборах мэра Москвы.