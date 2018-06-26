Задержан топ-менеджер, который насмерть сбил на тротуаре беременную девушку

Правоохранительные органы задержали водителя BMW, по вине которого погибла беременная девушка. Вторая жертва аварии до сих пор находится в реанимации.

18 июля в Москве по улице Верхняя Масловка лихач не справился с управлением своего авто и сбил на тротуаре двух девушек. Одна из них, Наталья Львова, находилась на девятом месяце беременности. Как сообщили врачи, ее не рожденный ребенок умер сразу же в момент удар, за жизнь матери медики боролись несколько дней, но сделать ничего не смогли. Она умерла, не приходя в сознание. Сейчас в больнице стараются спасти вторую жертву ДТП – Варвару Бойко.

Виновником аварии оказался Михаил Исаханов – 31 –летний преподаватель университета «Синергия». Как оказалось, он не в первый раз пренебрегает правилами дорожного движения – за год Исаханова накопилось 49 нарушений.

В день ДТП мужчина отказался от медосвидетельствования. Как сообщает телеграм-канал «Mash», «Синергия» уже уволила своего топ-менеджера, ему предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», что грозит тюремным сроком до 5 лет.

Однако близкие сбитой девушки не согласны со статьей обвинения. «Умерла малышка Диана, которая должна была осчастливить своим появлением родителей через две недели. Мы хотим, чтоб Михаила как минимум, обвинили в непредумышленном убийстве», – написала в соцсети одна из подруг Натальи.

Наталья Львова погибла возвращаясь после УЗИ, результаты которого она отправила мужу Евгению. Это было ее последнее сообщение родным.