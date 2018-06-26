Бузова поселилась в Подмосковье

Житель Подмосковной Балашихи завел себе обаятельного питомца - трехмесячного чихуахуа по имени Бузова.В отличие от теледивы, Бузова-чихуахуа пока не поет. Хозяева настроены решительно и занимаются с ней музыкой.

"Имя придумали коллеги, – передает сайт Подмосковье сегодня слова владельца собаки. – Пришел домой, попробовал позвать ее, а она взяла и отозвалась. Так и осталась Бузовой".

Коллеги Ильи Сенаторова каждый день начинают с вопроса: "Ну что, куда сегодня Бузова нагадила: под кровать или прямо посреди комнаты?" Новый рабочий день шутливо начинается с обсуждения туалета Бузовой.