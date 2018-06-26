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Спасти мужа россиянке не позволяет закон
26 июня 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Дубовцева добивается изменений в законодательство о донорстве органов. У ее мужа Антона – хроническая болезнь почек в терминальной стадии. Мария хочет отдать супругу свою почку, но, согласно существующим законам, сделать этого не может. В России разрешено только трупное донорство (а это огромные очереди) или донорство органов от кровных родственников.
Мария и Антон растят двоих маленьких детей: дочке 2,5 года, сыну — 5 месяцев. «...и конечно я хочу, чтобы и в 5, и в 10, и в 15, и в 20 лет у них был папа. Счастливый и здоровый, насколько это вообще возможно с этим диагнозом. Но 10 месяцев на диализе показали мне, что лучше не становится», – пишет она. Сейчас Антон прикован к процедуре диализа: три раза в неделю он ездит за 50 км – до ближайшего диализного центра в Краснодаре, и проводит там по 4,5 часа. Диализ – процедура внепочечного очищения крови. Пожизненная, если не пересадить орган. Супруги сдали все необходимые медицинские тесты и выяснили, что у них очень высокая тканевая совместимость. То есть почка Марии Антону подходит. Только российское законодательство такую операцию запрещает.
Ее можно провести в других странах: в Индии это обойдется в миллион рублей, в Турции – в полтора. Но дело здесь не только в деньгах, которых у молодой семьи нет. Мария Дубовцева уверена, что в похожей ситуации в России находятся очень многие люди. И она решила бороться за их права. Мария создала петицию на платформе Change.org, обращенную к Минздраву, лично министру здравоохранения Веронике Скворцовой, премьер-министру Дмитрию Медведеву и президенту Путину. Она предлагает разрешить трансплантацию не только от генетических родственников, но и «от других близких людей, готовых поделиться органами со своими любимыми». Петицию подписало уже 82 тысячи человек.
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