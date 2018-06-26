Россияне назвали самых популярных деятелей начала XX века

Всероссийский центр изучения общественного мнения попросил россиян назвать самых популярных политических деятелей начала ХХ века. Тройку лидеров возглавили Николай II, Сталин и Ленин.

По итогам этого опроса, лидером общественных симпатий оказался последний русский царь Николай II (54% опрошенных, антипатия 23%). Второе место уверенно занял вождь всех народов Иосиф Виссарионович Сталин, ему симпатизирует 51% респондентов (антипатия 28%). Дедушка Ленин оказался на почетном третьем месте, набрав 49% симпатий (и 29% антипатий).

«В остальном явных героев и антигероев того времени не сформировано. Так, многие опрошенные затруднились ответить на вопрос касательно таких персон, как Бухарин, Милюков, Деникин, Керенский. Что касается Махно и Троцкого, то о них мнение скорей негативное - антипатии превышают симпатии», - цитирует сообщение ВЦИОМ РИА Новости.