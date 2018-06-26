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В России могут ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб
26 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
На территории России за ложный вызов спецслужб могут в скором времени существенно ужесточить наказание. Соответствующий законопроект в Госдуму РФ внесла во вторник, 26 июня, Московская областная дума.
В пояснительной записке к документу говорится, что за заведомо ложный вызов пожарной охраны, скорой помощи, полиции и прочих служб следует установить штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей или ввести обязательные работы на срок до 100 часов, передает РИА "Новости".
Более того, за повторный ложный вызов наказание рекомендуется ужесточить еще больше, увеличив штраф до 5 тысяч рублей, а длительность обязательных работ – до 200 часов.
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