В России могут ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб

На территории России за ложный вызов спецслужб могут в скором времени существенно ужесточить наказание. Соответствующий законопроект в Госдуму РФ внесла во вторник, 26 июня, Московская областная дума.

В пояснительной записке к документу говорится, что за заведомо ложный вызов пожарной охраны, скорой помощи, полиции и прочих служб следует установить штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей или ввести обязательные работы на срок до 100 часов, передает РИА "Новости".

Более того, за повторный ложный вызов наказание рекомендуется ужесточить еще больше, увеличив штраф до 5 тысяч рублей, а длительность обязательных работ – до 200 часов.