Обиженные мужчины готовы мстить россиянкам за флирт с иностранцами на мундиале
26 июня 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Обиженные росийские мужчины решили отомстить соотечественницам за излишнюю любовь к иностранцам на чемпионате мира. В социальной сети появилась группа, где выкладываются фотографии русских девушек, замеченных в близости с болельщиками из других стран. И естественно поведение дам на мундиале подвергается, мягко говоря, жесткой критике.
Название группы происходит от одноименной песенки, которую для ролика спели бразильские фанаты вместе с не владеющей португальским языком россиянкой и речь там идет о «розовой вагине».
Большинство участников сообщества настроены зло и по-боевому. Ролики с россиянками, которые танцуют и флиртуют с иностранными болельщиками вызывает массу негодования, девушек резко осуждают и призывают учить таких «распутниц» уму-разуму. Удивительно, но в группе есть и дамы, которые так же недовольны поведением своих соотечественниц.
«Когда я вижу, как наши девушки вешаются на иностранцев, мне становится стыдно за страну и за то, что я русская», «О доступности россиянок уже пишут в западной прессе и это некрасиво», «То, что творится на улицах города в клубах- это позор! Давайте вести себя прилично и достойно», - пишут в комментариях подписчики.
Но особой яростью и непримиримостью отличаются сообщения выходцев из южных регионов нашей страны. Они все время напоминают, чтобы грозило девушкам легкого поведения, живи они не в Москве, а, например, в Дагестане.
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