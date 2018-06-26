Медведев: власти учитывают интересы россиян при изменении пенсионного возраста
26 июня 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сделал во вторник заявление насчет пенсионного возраста. По словам политика, правительство РФ учитывает мнение граждан при изменении законодательства.
Медведев подчеркнул, что власти принимают во внимание позиции всех граждан, которые участвуют в пенсионных отношениях, в частности, работников и работодателей. Кроме того, учитываются и интересы страны в целом, передает 26 июня РИА "Новости".
Такое заявление премьер-министр Российской Федерации сделал в ходе совещания о мерах по развитию экономики и социальной сферы.
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