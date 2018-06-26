На Южном Урале пекут лучшие хлеба страны

На Южном Урале выпекают лучший хлеб страны – эксперты Роскачества по поручению Минпромторга провели исследования в 62 регионах и хорошенько изучили 176 брендов хлеба. Оказалось, что хлебопекарни Южного Урала стали одними из лучших в России.

Не обошлось и без проблем – порядка 10 процентов представленной продукции не соответствует законодательству. Однако более 30 процентов – гораздо выше требований ГОСТов.

Самый лучший хлеб выпекают в Ставрополе, Воронеже и Саратове. Челябинская область наряду с еще несколькими регионами отличилась прекрасным качеством хлебопекарной продукции.