Мавзолей Ленина на Красной площади закроют в четверг

В Федеральной службе охраны сообщили, что в грядущий четверг, 28 июня, мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт. В последнее время иностранные туристы часто посещают это место.

В ФСО также подчеркнули, что посетители не смогут подойти послезавтра и к некрополю, который расположен у Кремлевской стены, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва". В ФСО, однако, не называют точную причину этих ограничений.

Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых запечатлена гигантская очередь к мавзолею Ленина. Сотрудники Исторического музея, окна которого выходят на Красную площадь, утверждают, что видят эту картину ежедневно.