Борис Дубровский высказался категорически против уплотнительной застройки

В понедельник, 25 июня, глава Южного Урала Борис Дубровский подчеркнул, что на месте запланированных детских садов в новом микрорайоне Парковый-2 недопустимо строить многоквартирные дома. После встречи с инициативными жителями он высказался резко против уплотнительной застройки, причем это касалось всего Челябинска.

- Считаю недопустимым, когда людям на стадии проекта показывают одно, а затем меняют в худшую сторону, как получилось в ситуации с жителями микрорайона «Парковый-2», - сказал Борис Дубровский. – Город должен быть для людей, и кто это не поймет – с ними нам не по пути.

Напомним, что по данному вопросу будут проведены еще одни публичные слушания, к которым присоединится и глава города Евгений Тефтелев. Кроме того, губернатор дал поручение главе минстроя региона Сергею Шалю на основе этой ситуации в целом пересмотреть свои подходы по комплексному возведению микрорайонов.