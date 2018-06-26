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Борис Дубровский высказался категорически против уплотнительной застройки
26 июня 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В понедельник, 25 июня, глава Южного Урала Борис Дубровский подчеркнул, что на месте запланированных детских садов в новом микрорайоне Парковый-2 недопустимо строить многоквартирные дома. После встречи с инициативными жителями он высказался резко против уплотнительной застройки, причем это касалось всего Челябинска.
- Считаю недопустимым, когда людям на стадии проекта показывают одно, а затем меняют в худшую сторону, как получилось в ситуации с жителями микрорайона «Парковый-2», - сказал Борис Дубровский. – Город должен быть для людей, и кто это не поймет – с ними нам не по пути.
Напомним, что по данному вопросу будут проведены еще одни публичные слушания, к которым присоединится и глава города Евгений Тефтелев. Кроме того, губернатор дал поручение главе минстроя региона Сергею Шалю на основе этой ситуации в целом пересмотреть свои подходы по комплексному возведению микрорайонов.
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