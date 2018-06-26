Ушел из жизни поэт Андрей Дементьев

Во вторник, 26 июня, стало известно о кончине советского и российского поэта Андрея Дементьева. Соответствующую информацию журналистам сегодня предоставила супруга деятеля культуры Анна Пугач.

Отмечается, что Андрей Дементьев не дожил до своего 90-го дня рождения меньше месяца. Жена поэта подчеркнула, что ее супруг очень надеялся справить свой юбилей. Кроме того, еще 3 июня он принимал участие в фестивале "Красная площадь", беседовал со своими поклонниками, подписывал книги. Как сообщает РИА "Новости", Андрей Дементьев ощущал слабость, но не лишился своей любви к жизни.

Пугач добавила, что ее муж хотел быть похороненным в Москве или Твери.