Ушел из жизни поэт Андрей Дементьев
26 июня 2018, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 26 июня, стало известно о кончине советского и российского поэта Андрея Дементьева. Соответствующую информацию журналистам сегодня предоставила супруга деятеля культуры Анна Пугач.
Отмечается, что Андрей Дементьев не дожил до своего 90-го дня рождения меньше месяца. Жена поэта подчеркнула, что ее супруг очень надеялся справить свой юбилей. Кроме того, еще 3 июня он принимал участие в фестивале "Красная площадь", беседовал со своими поклонниками, подписывал книги. Как сообщает РИА "Новости", Андрей Дементьев ощущал слабость, но не лишился своей любви к жизни.
Пугач добавила, что ее муж хотел быть похороненным в Москве или Твери.
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