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Владимир Путин назначил нового командующего Черноморским флотом
26 июня 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 26 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Согласно последней информации, им стал вице-адмирал Александр Моисеев.
В отделе информационного обеспечения ЧФ отметили, что Александр Викторович Витко, который ранее занимал пост командующего флотом, был направлен в Главное командование ВМФ России, передает РИА "Новости".
Отметим, что Александр Моисеев ранее был начальником Генштаба Вооруженных сил России. Он является Героем Российской Федерации, обладателем ордена Мужества, орденом "За военные заслуги", а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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