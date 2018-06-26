Утром во вторник, 26 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Согласно последней информации, им стал вице-адмирал Александр Моисеев.

В отделе информационного обеспечения ЧФ отметили, что Александр Викторович Витко, который ранее занимал пост командующего флотом, был направлен в Главное командование ВМФ России, передает РИА "Новости".

Отметим, что Александр Моисеев ранее был начальником Генштаба Вооруженных сил России. Он является Героем Российской Федерации, обладателем ордена Мужества, орденом "За военные заслуги", а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.