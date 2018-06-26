Ночью в Симферополе были слышны завывания, проигрыш сборной тут ни при чём
26 июня 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Мощный и монотонный звук, напоминающий вой двигателей падающего самолета, слышали, судя по реакции в социальных сетях, многие жители крымской столицы, пишут "Аргументы недели-Крым".
Обсуждающие эту тему поутру в интернете пришли к общему выводу, что ночное звуковое неудобство было вызвано продувкой новой турбины на ТЭС в пригороде.
Подобное случилось несколько дней назад на Балаклавской ТЭС Севастополя. Тогда представитель станции, комментируя завывания, объяснил: «Идут пусконалодочные работы – проводится продувка паровых трактов турбины и котла. Этот технологический процесс продлится в течение недели».
Чтобы снизить шумовое давление на город, в Севастополе планировали установить шумоглушащие панели. Есть ли такая идея у симферопольских тепловиков, неизвестно.
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