Ночью в Симферополе были слышны завывания, проигрыш сборной тут ни при чём

Мощный и монотонный звук, напоминающий вой двигателей падающего самолета, слышали, судя по реакции в социальных сетях, многие жители крымской столицы, пишут "Аргументы недели-Крым".

Обсуждающие эту тему поутру в интернете пришли к общему выводу, что ночное звуковое неудобство было вызвано продувкой новой турбины на ТЭС в пригороде.

Подобное случилось несколько дней назад на Балаклавской ТЭС Севастополя. Тогда представитель станции, комментируя завывания, объяснил: «Идут пусконалодочные работы – проводится продувка паровых трактов турбины и котла. Этот технологический процесс продлится в течение недели».

Чтобы снизить шумовое давление на город, в Севастополе планировали установить шумоглушащие панели. Есть ли такая идея у симферопольских тепловиков, неизвестно.