Погода в Москве 26 июня порадует теплом
26 июня 2018, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 26 июня, в столичном регионе установится сухая и теплая погода. По сообщениям синоптиков, среднесуточная температура превысит норму на 2-3 градуса, атмосферное давление повысится.
Сильней всего воздух прогреется во второй половине дня – в Москве до +24-26 градусов, по области до +21-26 выше нуля. Ветер сегодня будет дуть слабый, без порывов.
В связи с некоторым повышением атмосферного давления синоптики призывают метеочувствительных людей внимательней следить за своим самочувствием. Особенно это касается тех, кто перенес инфаркт или инсульт, гипертоников и людей, склонных к спастическим реакциям.
Метеорологи также напоминают аллергикам, что в период активного цветения растений необходимо иметь при себе антигистаминные препараты, пишет М24.
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