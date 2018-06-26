Погода в Москве 26 июня порадует теплом

Сегодня, 26 июня, в столичном регионе установится сухая и теплая погода. По сообщениям синоптиков, среднесуточная температура превысит норму на 2-3 градуса, атмосферное давление повысится.

Сильней всего воздух прогреется во второй половине дня – в Москве до +24-26 градусов, по области до +21-26 выше нуля. Ветер сегодня будет дуть слабый, без порывов.

В связи с некоторым повышением атмосферного давления синоптики призывают метеочувствительных людей внимательней следить за своим самочувствием. Особенно это касается тех, кто перенес инфаркт или инсульт, гипертоников и людей, склонных к спастическим реакциям.

Метеорологи также напоминают аллергикам, что в период активного цветения растений необходимо иметь при себе антигистаминные препараты, пишет М24.