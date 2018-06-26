СМИ: Кадыров попросил Путина построить высокоскоростную магистраль в Грозный
26 июня 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой рассмотреть возможность возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали до Грозного.
Кадыров предлагает начать строительство на участке Ростов-на-Дону – Краснодар, а затем присоединить к этому отрезку Транскавказскую магистраль до Грозного. Как сообщает kp.ru, путь должен проходить через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик, а также Владикавказ. Глава Чечни хочет знать, можно ли реализовать такой проект за счет федерального бюджета.
Известно, что российский лидер уже поручил министру экономики Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху тщательно проанализировать это предложение. В Минэкономики отметили, что специалисты должны оценить социально-экономические эффекты подобного проекта и только потом включать его в план, передает "Коммерсантъ".
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